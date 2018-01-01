В Оболонском суде перед допросом Порошенко у женщин проверяли грудь

Активистку Femen доставили в управление полиции для дачи объяснений.

Правоохранители задержали активистку Femen, которая пыталась прорваться в суд и доставили в управление полиции для дачи объяснений, пишет Радио Свобода.

По данным корреспондента, особое внимание уделялось женщинам-журналисткам, если мужчин просили только показать вещи и документы, то женщин — еще расстегнуть пальто или раздеться.

"Меня трижды попросили снять пальто женщины-полицейские при прохождении нескольких границ с правоохранителей. Некоторых из моих коллег просили зайти в другую комнату и показать нет ли у них на теле надписей", — сообщила журналистка издания.

Как пишет журналист Дмитрий Хилюк в Facebook, "в туалете Оболонского суда у журналисток сейчас проверяли на наличие груди, бюстгальтера и надписей на них". Позже он у точнил, что проверки проходили "не в туалеті, а "в специальной комнате, а под туалетом стояла полицейская и бдила".

Напомним, что ранее в качестве свидетеля по данному делу был допрошен секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, экс-и.о. президента Украины Александр Турчинов.