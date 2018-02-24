В ОБСЕ подтвердили наличие у боевиков тяжелого вооружения на линии разграничения

Сообщается, что технику террористы не отвели на необходимое расстояние, а спрятали.

Накануне боевики обстреляли Луганское Фото: Facebook/ato.news

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявили, что боевики самопровозглашенных республик не отвели от линии разграничения на Донбассе тяжелую технику и вооружение.

По информации пресс-службы Министерства обороны, техника спрятана на оккупированной территории.

По предварительной информации, на территории школы на улице Б. Хмельницкого в Донецке было обнаружено 10 танков, а на северо-восточной окраине Калиновки - артиллерийские системы и минометы различного калибра. Около населенного пункта Круглик обнаружили 36 танков Т-64, возле Ясного - пять единиц гаубиц Д-30.

"Указанное свидетельствует о пренебрежении оккупационной администрацией Российской Федерации требований актов международного права, относительно запрета размещения в населенных пунктах тяжелого вооружения и техники, а также систематического нарушения ими достигнутых договоренностей по отводу средств огневого поражения от линии соприкосновения сторон согласно Минских договоренностей", - подчеркивает украинская сторона Совместного центра по контролю и координации.

Напомним, пресс-штаб АТО сообщал, что в ночь на 24 февраля пророссийские боевики обстреляли Луганское из артиллерии калибра 122 мм, повредив электротрансформатор. Линия передач была оборвана, три жилых дома получили значительные повреждения. Местные жители не пострадали.