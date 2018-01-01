В ОБСЕ рассказали, как боевики мешают работе наблюдателей на Донбассе

Соответствующая информация была опубликована в отчете мониторинговой миссии.

Наблюдатель ОБСЕ 112.ua

Боевики из группировки "ДНР" не пропустили патруль наблюдателей ОБСЕ в населенный пункт Патриотичное, расположенный в 35 километрах от Мариуполя.

Соответствующая информация была опубликована в отчете мониторинговой миссии.

"Вооруженный член ДНР отказал патрулю СММ в доступе на территорию объекта неподалеку от села Патриотичное. Когда наблюдатели обратили внимание на то, что такой отказ будет рассматриваться как ограничение свободы их передвижения, он сказал, что он знает об этом, и это не его забота", - заявили представители пресс-службы мониторинговой миссии ОБСЕ.

Также стало известно, что в Донецке 1 дроны ОБСЕ зафиксировали 17 бронированных машин (боевых машин пехоты), 10 бронетранспортеров, три минных трала, а также другие транспортные средства военного типа.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в миссии ОБСЕ осудили украинских военных за взятие сел в серой зона на Донбассе.