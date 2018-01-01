В Одессе активисты "украсили" забор консульства России, фото

В областном центре дипучреждение охранили десятки правоохранителей.

В Одессе прошла акция у российского консульства фото: dumskaya.net

В понедельник днем, 26 февраля, в Одессе около 30 активистов патриотических организаций города пикетировали консульство Российской Федерации с требованием освободить оккупированные территории Украины.

Участники акции жгли файеры (прогоревшие полетели через забор), пели государственный гимн, а в конце облили забор дипучреждения красной краской, пишет "Думская".

По данным издания, активисты призвали не забывать, что Россия продолжает войну с нашей страной, а десятки украинцев все еще содержатся в тюрьмах страны-агрессора. Здание консульства охраняли около 50 военнослужащих Национальной гвардии и сотрудников полиции.

Напомним, 18 февраля в Киеве представители националистических организаций забросали яйцами и камнями здание Россотрудничества (Федеральное агентство РФ по делам СНГ, россиян, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству), разбили стекла.