В Одессе бомжи требовали от российских дипломатов объятий: фото

Такой акцией активисты хотели привлечь внимание местных политиков к существованию Генконсульства РФ в Одессе.

В Одессе прошла интересная акция под Генкосульством России.

Активисты общественной организации "Рада громадської безпеки" привели переодетых в ватники бездомных. Участники акции держали плакаты с надписью "Я – россиянин, давай обнимемся".

Глава организации Марк Гордиенко заявил, что такой акцией они хотели привлечь внимание мэра Одессы Геннадия Труханова, председателя Одесской ОГА и депутатов местных советов к существованию российского Генконсульства в Одессе, пишет "Думская".

"На пятом году войны здесь продолжает существовать резидентура ФСБ, поэтому завтра-послезавтра мы посетим партийные офисы тех партий, которые имеют свои фракции в городском и областном советах с требованием, чтобы они на ближайшей сессии обратились к президенту и премьер-министру с требованием закрыть Генконсульство РФ в Одессе. Это инсталляция российского мира в ответ на гибридный флешмоб, который запустили пиарщики ФСБ "Я — русский, давай обнимемся" или "Я-украинец, давай обнимемся", – пояснил Гордиенко.

Ранее в Одессе кассир швырнула в лицо АТОшнику удостоверение УБД. Инцидент произошел на автовокзале Южной Пальмиры.

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