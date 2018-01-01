В Одессе националисты на мемориале закрасили название российских городов-героев

Инцидент произошел в парке имени Тараса Шевченко.

В Одессе на Аллее Славы, расположенной в парке имени Тараса Шевченко, участники праворадикальной общественной организации "С14" закрасили краской красного цвета названия на мемориальных плитах российских городов-героев времен Второй мировой войны.

Такое сообщение было опубликовано на странице организации в соцсети Facebook.

В частности, были закрашены плиты с надписями "Москва", "Мурманск", "Новороссийск", "Волгоград" и "Тула". Вместо них участники "С14" написали "Иловайск", "Дебальцево", "Краматорск", "Мариуполь", "ДАП" (Донецкий аэропорт).

"Эти надписи имеют гораздо большее значение для Украины... С14 не оспаривает героичность подвига воинов, участвовавших в отчаянных боях Второй мировой войны. Но российские города - чужие для Украины", - заявили они.

Напомним, ранее в Киеве националисты и "оппоблоковцы" устроили драку возле памятника Ватутину.