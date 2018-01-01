В Одессе националисты сожгли георгиевскую ленту, а пенсионеры пели "Катюшу" под гимн: фото, видео

По сведениям очевидцев, к вечеру обстановка в центре города начала накаляться.

Националисты в Одессе сожгли георгиевскую ленту Фото: Страна.ua

Одессе 10 апреля прошли праздничные мероприятия по поводу Дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, которые ознаменовались несколькими инцидентами.

Как сообщает интернет-газета "Страна", утром возле памятника Неизвестному матросу прошел торжественный митинг, а вечером там собрались представители националистических организаций.

Возле монумента собралось около 60 человек во главе с Демьяном Ганулом. Они публично сожгли георгиевскую ленту, которую кто-то положил у памятника.

Затем к памятному знаку Неизвестному матросу подошла группа пожилых людей с целью проведения праздничного митинга. Одесситы пенсионного возраста начали вспоминать советское прошлое и петь песни тех времен, в том числе "Катюшу". Однако, как сообщают журналисты издания, организаторы митинга включили гимн Украины, подключив аппаратуру к колонкам, таким образом заглушив пение пожилых граждан.

Напомним, ранее в Одессе несколько десятков активистов партии "Свобода" проникли в гостиницу "Большая Московская", расположенную в центре города на улице Дерибасовская. Активисты пытались обратить внимание общества на проблему уничтожения памятников архитектуры Одессы владельцем компании "Инкор", коммерсантом Русланом Тарпаном.