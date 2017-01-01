В Одессе пьяный "неадекват" забаррикадировался в квартире и открыл огонь по людям, есть пострадавший

Злоумышленник использовал винтовку калибра 4,6 мм.

В субботу, 20 января, в Одессе правоохранители задержали 49-летнего мужчину, который открыл стрельбу по прохожим из окна своей квартиры.

Задержанный во время инцидента находился под хмельком, а для стрельбы использовал винтовку калибра 4,6 мм, рассказал глава облуправления Нацполиции Дмитрий Головин в Facebook.

Впоследствии мужчина забаррикадировался в квартире и отстреливался от полицейских при попытке его задержать.

"Пьяный 49-летний неадекват забаррикадировался в квартире и начал из окна стрельбу по людям пожилого возраста. Использовал винтовку калибра 4,6 мм. Вместе с КОРД взяли штурмом. Пытался стрелять в полицейских и бросал под ноги пиротехнику", — заявил Головин.

Позже полиция Одесской области сообщила в Facebook, что в результате противоправных действий мужчины пострадал один человек и имущество соседей.

Правонарушитель доставлен в Шевченковское отделение полиции.

"По предварительным данным, выстрелы велись из ружья, марка которого устанавливается. В настоящее время оружие изъято и направлено на экспертизу. Кроме этого, в помещении злоумышленника обнаружены пиротехнические средства и холодное оружие", — говорится в сообщении полиции.

По данному факту начато уголовное производство, предусмотренное ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 19 января произошла перестрелка между правоохранителями и злоумышленником. Во время перестрелки полицейские застрелили преступника.

Позже в больнице в реанимации умер полицейский, которого ранили в перестрелке в Одессе.

По предварительным данным, человек, который ранил трех полицейских в Одессе, был известным деятелем пророссийского направления Валентином Дорошенко.