В Одессе пьяный "неадекват" забаррикадировался в квартире и открыл огонь по людям, есть пострадавший

Злоумышленник использовал винтовку калибра 4,6 мм.
В субботу, 20 января, в Одессе правоохранители задержали 49-летнего мужчину, который открыл стрельбу по прохожим из окна своей квартиры.
Задержанный во время инцидента находился под хмельком, а для стрельбы использовал винтовку калибра 4,6 мм, рассказал глава облуправления Нацполиции Дмитрий Головин в Facebook.
Впоследствии мужчина забаррикадировался в квартире и отстреливался от полицейских при попытке его задержать.
"Пьяный 49-летний неадекват забаррикадировался в квартире и начал из окна стрельбу по людям пожилого возраста. Использовал винтовку калибра 4,6 мм. Вместе с КОРД взяли штурмом. Пытался стрелять в полицейских и бросал под ноги пиротехнику", — заявил Головин.
Позже полиция Одесской области сообщила в Facebook, что в результате противоправных действий мужчины пострадал один человек и имущество соседей.
Правонарушитель доставлен в Шевченковское отделение полиции.
"По предварительным данным, выстрелы велись из ружья, марка которого устанавливается. В настоящее время оружие изъято и направлено на экспертизу. Кроме этого, в помещении злоумышленника обнаружены пиротехнические средства и холодное оружие", — говорится в сообщении полиции.
По данному факту начато уголовное производство, предусмотренное ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, 19 января произошла перестрелка между правоохранителями и злоумышленником. Во время перестрелки полицейские застрелили преступника.
Позже в больнице в реанимации умер полицейский, которого ранили в перестрелке в Одессе.
По предварительным данным, человек, который ранил трех полицейских в Одессе, был известным деятелем пророссийского направления Валентином Дорошенко.