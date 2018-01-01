В Одессе раскрыли обстоятельства зверского убийства принятого за валютчика священника из США

Правоохранители сообщили, что смерть мужчины наступила от удушья.

В Одессе задержали убийц священника из США Национальная полиция Украины

В Нацполиции Одесской области обнародовали подробности жестокого убийства 70-летнего американского священнослужителя

Как сообщает пресс-служба полиции, преступление совершили два мужчины кавказской национальности, которые проникли в арендованный дом священника. Они связали жертву, избивали, а затем задушили.

Правоохранители по горячим следам обнаружили ранее судимого мужчину, который часто обращался к священнослужителю за помощью и направил в дом гражданина США убийц.

В дом священника преступники проникли с целью воровства. Они пытали жертву, жестоко избивали и душили шнуром. Результаты экспертизы показали, что смерть мужчины наступила в результате асфикции. Убийцы скрылись с места преступления с деньгами и ценными вещами, однако в скором времени были задержаны сотрудниками полиции. Им инкриминируют разбой и умышленное убийство.

Напомним, злоумышленники приняли пастора одной из протестантских церквей за реализатора "черной валюты" с одиозного рынка "Седьмой километр" и убили с целью ограбления.

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