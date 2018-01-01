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В Одессе разгромили церковь УПЦ МП, опубликованы фото

Сегодня, 12:18
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1 / 5 В церкви УПЦ МП устроили погром (eparhiya.od.ua)

Злоумышленники обокрали церковь и устроили там погром.

В Одессе, в ночь на четверг, 28 июня, неизвестные устроили погром в церкви Украинской православной церкви (Московского патриархата), которая расположена на Западном кладбище города.

Как утверждают в пресс-служба Одесской епархии УПЦ МП, злоумышленники обокрали церковь и устроили там погром.

В нападении принимали участие четверо, которые взломали оконные жалюзи и разбили окно храма Донской иконы Божией матери. Они отключили сработавшую звуковую сигнализацию и повредили блок с камерами видеонаблюдения. Разбросав и разбив церковную утварь, они взломали ящики для пожертвований и забрали оттуда деньги.

Звуки сигнализации привлекли в храм охранника кладбища, который спугнул преступников и вызвал полицию.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве неизвестные подожгли часовню УПЦ МП.

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Теги:  
Одесса, УПЦ МП, церковь, погром
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