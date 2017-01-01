В Одессе сайт управления юстиции подвергся хакерской атаке: подробности

Неизвестные киберзлоумышленники продолжают агрессивно атаковать интернет-порталы украинских учреждений.

Неизвестные хакеры-злоумышленники взломали официальный интернет-портал Главного территориального управления юстиции в Одесской области.

Такое сообщение в субботу, 6 января, опубликовали представители пресс-службы ведомства в социальной сети Facebook.

"Главное территориальное управление юстиции в Одесской области сообщает о временном отключении сайта, в связи с установлением обстоятельств, которые могли повлечь технические сбои в его работе", - говорится в тексте.

Кроме того, представители ведомства отметили, что сотрудники Службы безопасности Украины и Причерноморского управления киберполиции уже осуществляют активную работа по установлению причин данного происшествия.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в СБУ установили источники кибератак на одесский аэропорт и киевское метро.