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В Одессе "стал" припортовый завод: стала известна причина

Сегодня, 16:41
ОПЗ завод < >
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Еще один крупный объект украинской промышленности "выбыл из строя".

Функционирование Одесского припортового завода полностью прекращено из-за приостановки подачи газа.

Соответствующее сообщение опубликовал первый заместитель директора ОПЗ Николай Щуриков на своей странице в соцсети Facebook.

"Сегодня принято решение о полной остановке ОПЗ. Причина - получение уведомления от Укртрансгаза о нарушении компанией ВЭК условий договора транспортировки газа на ОПЗ и приостановке подачи газа на завод", - написал он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Николаеве судостроительный завод пустят с молотка.

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Теги:  
Одесса, Одессский припортовый завод, Николай Щуриков, Facebook, газ
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