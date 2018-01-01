В Одессе задержали несовершеннолетних участников акции, посвященной 100-летию советской армии

Группа молодых людей пришла в центральный парк культуры и отдыха.

В пятницу, 23 февраля, в Одессе в полицию доставили около 20 несовершеннолетних участников акции, посвященной 100-летию советской армии.

Вечером группа молодых людей пришла в центральный парк культуры и отдыха им. Тараса Шевченко. Юноши, в числе которых один был в форме курсанта морского учебного заведения, развернули белые флаги, на которых желтая надпись "Вера и память" и изображение вечного огня. Также у этой группы были плакаты с текстом, восхваляющим советскую армию, сообщает УНИАН.

Молодые люди намеревались пройти по одной из аллей, чтобы присоединится к акции возле монумента Неизвестному матросу, где собрались взрослые люди, чтобы возложить к указанному памятнику цветы. Однако несовершеннолетних внезапно окружили сотрудники полиции, потребовавшие, чтобы те представились и объяснили, что делают в парке с флагами. Затем их увезли на спецтранспорте из парка.

Как пояснил советник начальника регионального главка Нацполиции Руслан Форостяк, в Приморский отдел полиции Одессы доставили группу несовершеннолетних, принимавших участие в массовых мероприятиях, для установления их личных данных и обстоятельств, при которых юноши оказались на месте событий.

В отдел полиции юношей повезли в связи с тем, что на месте не удалось установить личности активистов, среди которых были и неизвестные в балаклавах.

"Они не смогли ни объяснить цели пребывания в парке, ни назвать руководителя или организацию, предоставившую атрибутику для проведения массового мероприятия – вообще ничего, что стало достаточным основанием для полицейского реагирования для безопасности граждан в наше тревожное время", — подчеркнул Форостяк.

Он отмечает, что в отделении полиции установлены личности молодых людей и обстоятельства, при которых они появились в месте проведения массового мероприятия.

Форостяк призвал руководство учебных заведений Одессы обратить внимание, о недопущении использования несовершеннолетних в массовых мероприятиях сомнительного характера.