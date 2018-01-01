В Одесской области в результате ДТП погибли трое: еще двое попали в больницу, в том числе ребенок

В поселке городского типа Авангард столкнулись автомобили Mazda и Chevrolet.
Информация о происшествии в поселке городского типа Авангард поступила в Службу спасения "101" в 22.36, рассказали в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области.
"Возле автозаправочной станции "ТАТ ОЙЛ" столкнулись автомобили Mazda и Chevrolet. Пассажиров последнего — мужчину и 3-летнего ребенка — "скорая" увезла в больницу. Еще трое — водители машин и пассажир — не смогли выбраться из искореженных транспортных средств", — сказали в пресс-службе.
Прибывшие на место ДТП спасатели при помощи гидроинструмента срезали двери и извлекли из авто пострадавших, после чего передали медикам.
"Во время следования в карете скорой медицинской помощи и в реанимационном отделении городской клинической больницы пострадавшие умерли", — добавили в пресс-службе.
В настоящее время все обстоятельства ДТП выясняют следователи полиции.
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