В оккупированном Дебальцево взорвался рейсовый автобус, есть жертвы

Двое раненых при взрыве автобуса — дети.

В Дебальцево взорвался рейсовый автобус Twitter.com/ya_kak_apelsin

оккупированном Дебальцево (Донецкая область) в результате взрыва рейсового автобуса есть жертвы.

Как сообщают ресурсы боевиков, взрыв произошел сегодня днем, погиб один человек, двое пострадали.

Позже боевики уточнили, что двое раненых при взрыве — дети.

О взрыве также заявил "руководитель представительства" боевиков в СЦКК Руслан Якубов: "Сегодня в 15:50 в Дебальцево произошел взрыв рейсового автобуса №1, который двигался по улице Курчатова. По предварительной информации, взрывчатое вещество внутри автобуса... Пока известно об одном погибшем, двух раненых".

Напомним, ранее сообщалось о том, что под Марьинкой на мине подорвался майор Нацгвардии.

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