В оккупированном Донецке прогремел взрыв, есть погибшие и раненые

В результате взрыва гранаты два человека погибли, шесть пострадали.

В результате взрыва гранаты в Донецке есть жертвы УНИАН

В пятницу, 9 марта, в оккупированном Донецке прогремел взрыв, в результате которого два человека погибли и шесть пострадали.

Люди погибли в результате взрыва гранаты, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на "представителя администрации" Кировского района Донецка.

"В результате взрыва гранаты два человека погибли, шесть пострадали", — сказал собеседник агентства. Подробности происшествия он не уточнил.

В то же время на одном из ресурсов боевиков уточняется, что взрыв произошел около 12:00. Как сообщает Telegram-канал "Терриконовая долина", по неподтверждённой информации, взрыв прогремел около кафе "СССР" (ул. Бахметьева 6б, Текстильщик).

Отмечается, что взорвался автомобиль "Мерседес Вито". Также есть сведения о взорвавшемся авто на Южном автовокзале.

Напомним 5 марта в Донецке на улице Артема произошел мощный взрыв в салоне автомобиля Daewoo Matiz. В результате взрыва погибла девушка-водитель автомобиля, травмы получил мужчина, находившийся на пассажирском месте.