В оккупированном Донецке расклеили наклейки об укринском поэте, фото

На наклейках написаны строчки из стихотворения Стуса "Додому".

В оккупированном Донецке неизвестные распространили наклейки с изображением части барельефа украинского поэта Василия Стуса , который боевики уничтожили в 2015 году, на одном из корпусов Донецкого национального университета.

Об этом сообщили местные жители, передает "Радио Свобода".

На наклейке также написаны строчки из стихотворения поэта "Додому": "…а ты гориш

ти твориш, вічно поривний о залізобетонний мій Донбас!".

Отмечается, что наклейки расклеили в нескольких местах оккупированного города. В частности, на площади Ленина, на памятнике Архистратигу Михаилу, на проспекте Ильича, на здании филологического факультета ДонНУ и улице Артема.

Стоит отметить, в мае 2015 года после оккупации города боевики демонтировали барельеф поэту и политзаключенному Василию Стусу на корпусе филологического факультета Донецкого национального университета.

С 1940 Василий Стус (1938-1985 годы) жил в Донецке. В 1980 году его осудили и отправили на Урал, где он умер в лагере.

В 2016 году Донецкий национальный университет, который перевели на подконтрольную Украине территорию, назвали в честь диссидента.