В оккупированном Донецке расклеили наклейки об укринском поэте, фото

На наклейках написаны строчки из стихотворения Стуса "Додому".
Об этом сообщили местные жители, передает "Радио Свобода".
На наклейке также написаны строчки из стихотворения поэта "Додому": "…а ты гориш
ти твориш, вічно поривний о залізобетонний мій Донбас!".
Отмечается, что наклейки расклеили в нескольких местах оккупированного города. В частности, на площади Ленина, на памятнике Архистратигу Михаилу, на проспекте Ильича, на здании филологического факультета ДонНУ и улице Артема.
Стоит отметить, в мае 2015 года после оккупации города боевики демонтировали барельеф поэту и политзаключенному Василию Стусу на корпусе филологического факультета Донецкого национального университета.
С 1940 Василий Стус (1938-1985 годы) жил в Донецке. В 1980 году его осудили и отправили на Урал, где он умер в лагере.
В 2016 году Донецкий национальный университет, который перевели на подконтрольную Украине территорию, назвали в честь диссидента.