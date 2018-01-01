В оккупированном Донецке выступила популярная российская музыкальная групппа: видео

Боевики продолжают организовывать выступления в захваченном городе различных популярных и не очень коллективов из России.

Афиша концерта prodonbass

Во вторник, 1 мая, во временно оккупированном боевиками "ДНР" Донецке выступил популярный российский поп-коллектив "Город 312".

Сборный концерт состоялся центре города − в парке имени Щербакова. Часть их выступления, в ходе которого "Город 312" исполняет свой шлягер "Вне зоны доступа", была записана на видео и опубликовано на YouTube.

Кроме того, в парке имени Щербакова выступили исполнительница Elvira T и коллектив "КВАТРО", пишет "Комсомольская правда".

Напомним, ранее сообщалось о том, что известная российская певица попала в "Миротворец" за концерт во временно оккупированном Донецке.

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