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В оккупированном Донецке выступила популярная российская музыкальная групппа: видео

Сегодня, 12:53

Боевики продолжают организовывать выступления в захваченном городе различных популярных и не очень коллективов из России.

Концерт Донецк
Афиша концерта prodonbass
Во вторник, 1 мая, во временно оккупированном боевиками "ДНР" Донецке выступил популярный российский поп-коллектив "Город 312".

Сборный концерт состоялся центре города − в парке имени Щербакова. Часть их выступления, в ходе которого "Город 312" исполняет свой шлягер "Вне зоны доступа", была записана на видео и опубликовано на YouTube.

Кроме того, в парке имени Щербакова выступили исполнительница Elvira T и коллектив "КВАТРО", пишет "Комсомольская правда". 

Напомним, ранее сообщалось о том, что известная российская певица попала в "Миротворец" за концерт во временно оккупированном Донецке.

 

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Теги:  
ДНР, боевики, Донецк, парк Щербакова, Город 312, концерт
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