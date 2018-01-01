"В окружении дождей и холода": какой будет погода в Украине 11 апреля

В большинстве областей будет солнечно.

Украину от холода и ливней защити антициклон. 1zoom.ru

11 апреля почти на всей территории Украины будет тепло и солнечно. Столбики термометров поднимутся до +25 градусов.

"Украина, как веночком, окружена атмосферными фронтами, облаками, дождями и холодным воздухом. Завтра в Испании, на юге Франции, в Монако, на севере Италии будут лить сильные дожди. А нас будет защищать антициклон от ливней и холода. 11 апреля в большинстве областей Украины будет солнечно и + 20-25 градусов", – написала народный синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

По ее данным, в северных районах Черниговской и Сумской областей, а также на побережьях морей будет свежее, местами +12-15 градусов.

"На Западе в среду есть вероятность локальных дождей с грозами. На севере - порывистый восточный ветер", – добавила она.

Погода в Киеве 11 апреля

В столице в среду будет сухо и солнечно. Ветер порывистый. Температура ночью +7-10 градусов, днем– до +22 градусов.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 11 апреля

По данным Укргидрометцентра, погоду в Украине 11 апреля будет определять поле повышенного давления и теплый воздух.

Осадки не ожидаются, лишь в западных областях местами небольшой дождь, возможна гроза. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с.

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Температура ночью +6-11 градусов тепла, в восточных областях и Карпатах +2-7 градусов тепла, днем +18-23 градусов.

На западе Украины ночью дождь, температура ночью +7-9 градусов, днем около +19-21 градусов. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

На севере местами дождь. Температура ночью +4-6 градусов, днем +14-16 градусов. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

В центре страны ясно, температура ночью +7-9 градусов, днем около +20-22 градусов. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

На востоке Украины ясно, ночью +4-6 градусов днем +19-21 градусов. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

На юге ясно, температура ночью +7-9 градусов, днем около +21-23 градусов. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

В Крыму ясно, воздух прогреется до +7-9 градусов ночью, а днем до +20-22 градусов. Ветер южный 3-8 м/с.

В Киеве без осадков, температура ночью +6-8 градусов тепла, днем +20-22 градусов.

Ранее народный синоптик дал прогноз погоды в Украине до конца апреля. Этот месяц будет холоднее, чем в прошлые годы, отметил Леонид Горбань.