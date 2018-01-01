В ООН назвали количество мирных жителей, убитых на Донбассе с начала конфликта

На востоке Украины тысячи людей получили ранения, подчеркнул координатор гуманитарных программ Организации по нашей стране.

На Донбассе с начала конфликта погибли более 2,5 тысяч мирных жителей, отметили в ООН Reuters

На Донбассе с начала конфликта (середина апреля 2014-го) в результате военных действий были убиты более 2,5 тысяч гражданских мужчин, женщин и детей.

На востоке нашей страны получили ранения свыше 9 тысяч мирных жителей, рассказал координатор гуманитарных программ ООН по Украине Нил Уокер, пишет УНИАН.

По его словам, более 600 тысяч человек, в том числе 100 тысяч детей, "испытывают на себе влияние продолжающихся вооруженных столкновений вдоль 457-километровой линии разграничения".

"Ежемесячно более миллиона людей вынуждены пересекать "ничью землю" через контрольно-пропускные пункты, многие из них это делают только для того, чтобы получить доступ к основным гуманитарным и социальным услугам", — отметил Уокер.

Напомним, в декабре 2017 года президент Петр Порошенко сообщил, что на Донбассе с начала АТО (спецоперация стартовала в апреле 2014-го) погибли более 2 тыс. 750 защитников Украины. Позже украинский лидер сказал, что с начала 2018-го на востоке государства погиб 21 ее воин, а еще 90 — получили ранения.

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