В ООН остро отреагировали на убийство Бабченко

В международной организации призывают провести объективное расследование.

В ООН потребовали расследовать убийство российского журналиста в Украине УНИАН

Комитет защиты журналистов Организации Объединенных Наций призвал власти Украины провести быстрое и тщательное расследование убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко

"Комитет защиты журналистов призывает власти Украины провести быстрое и тщательное расследование убийства российского журналиста Аркадия Бабченко, которого застрелили в Киеве вечером 29 мая", - говорится в сообщении организации в Twitter.

Фото: скрин Twitter/ООН

Напомним, вечером 29 мая в Киеве выстрелами в спину застрелили известного российского журналиста Аркадия Бабченко.

Последний свой пост на странице в Facebook он посвятил годовщине гибели генерала Сергея Кульчицкого. "А мне повезло. Второй день рождения, получается", - написал журналист за девять часов до смерти.

Также накануне покушения Бабченко утверждал, что доверенное лицо Путина в открытом доступе разместил предложение о его убийстве.

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