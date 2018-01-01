В ООН подсчитали количество пострадавших на Донбассе украинцев

В трудной гуманитарной ситуации находятся 4,4 миллиона граждан страны, считают в международной организации.

В ООН намерены обеспечить детей Донбасса питанием, медикаментами и учебным материалом Reuters

За время четырехлетнего вооруженного конфликта в восточных областях Украины погибли более 2530 мирных жителей, 9 тысяч были ранены.

Пострадавших сейчас насчитывается около 4,4 миллиона. Об этом говорится в сообщении Представительства ООН в Украине со ссылкой на обнародованные 28 февраля в Брюсселе официальные данные.

Согласно распространенной информации, боевые действия спровоцировали повреждение тысяч домов, сотен объектов инфраструктуры, водо- и электроснабжения. Окружающая среда региона загрязнена боеприпасами, среди которых опасность несут неразорвавшиеся мины, что ставит под угрозу будущее миллионов украинцев.

"Около 200 000 человек ежедневно живут с постоянным страхом обстрела. Учитывая то, что в Украине количество пострадавших людей пожилого возраста является самым большим в мире, мы обязаны прекратить эту ситуацию", - отметила, в частности, помощница Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и заместитель Координатора по вопросам чрезвычайной помощи Урсула Мюллер.

В ООН подсчитали, что вынужденными переселенцами сейчас в Украине числятся 1,6 миллиона граждан. Многие из них, а также жители оккупированных территорий испытывают массу трудностей при пересечении линии разграничения. Сталкиваются с проблемами в получении пенсий, соцуслуг, льгот.

"В наш новый пакет мер по предоставлению помощи включены такие важные элементы как питание, здравоохранение и образование для детей", - сказал Комиссар ЕС по гуманитарной помощи и урегулирования кризисов Христос Стилианидес.

Очередная помощь, по информации представителей ООН, связана с неутешительными статистическими данными. Согласно проанализированной информации, сейчас в Украине 3,4 миллиона граждан нуждаются в помощи по получению элементарных средств для выживания.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко сообщил, что стартовал трехлетний процесс членства Украина в Совете ООН по правам человека.