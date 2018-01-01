В ООН рассказали о чудовищных пытках в украинских тюрьмах

Докладчик международной организации подчеркнул, что причина заключается в плановых показателях полиции.

При пытках в украинских тюрьмах используют наручники УНИАН

Специальный докладчик ООН по вопросам пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения Нильс Мельцер заявил, что в Украине к задержанным правоохранители иногда применяют серьезные избиения и пытки

"Даже 14-летние четко описали, как выполняли по ним эту процедуру. Рассказывали и о том, что на голову надевали полиэтиленовые пакеты, заворачивали липкой лентой на шее, чтобы подавить. Кроме того, бывали еще и устные угрозы: насилия, избиения, сексуального насилия. Обычно это были только угрозы", - цитирует его ZN.ua.

По словам Мельцера, наиболее часто применяются жестокие меры к людям на этапе задержания. Нередко используют электрошокер или подвешивают задержанного в наручниках.

Эксперт подчеркнул, что причиной пыток, как правило, являются плановые показатели в украинской полиции. Правоохранители заставляют признаваться в совершении преступления даже невиновных.

"Чем амбициознее полицейский, чем сильнее хочет получить повышение, тем более предвзято он будет относиться и применять пытки, тем чаще с его стороны будут фиксировать ненадлежащее отношение. Поэтому нужно отходить от этой плановой мотивации", – отметил Мельцер.

Напомним, доклад Госдепа США по вопросам правозащитной деятельности содержит информацию о том, что в Украине продолжают наблюдаться нарушения прав человека, злоупотребления, связанные с коррупцией среди чиновников и цензура.

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