В ООС сообщили об интенсивных боях, 3 украинских бойцов ранены

По данным разведки, 3 оккупантов уничтожены, еще 3 ранены.
" На отдельных направлениях продолжались интенсивные боевые действия. Активная оборона позиций подразделениями Объединенных сил не позволила противнику улучшить тактическое положение", – отмечается в отчете пресс-центра операции Объединенных сил по состоянию на 7:00 3 июня.
В частности, напряженная обстановка оставалась в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Авдеевка, Марьинка, Чермалык, Широкино.
По данным разведки, 3 оккупантов уничтожены, еще 3 ранены.
Ранее разведка доложила, что на Донбассе враг потерял бойцов и технику.
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