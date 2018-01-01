В ООС сообщили об интенсивных боях, 3 украинских бойцов ранены

По данным разведки, 3 оккупантов уничтожены, еще 3 ранены.

В ООС ранены 3 украинских бойца.

За прошедшие сутки, 2 июня, боевики нарушали режим прекращения огня 28 раз, из них 8 раз применялось запрещенное Минскими соглашениями оружие. В результате трое украинских военных получили ранения.

" На отдельных направлениях продолжались интенсивные боевые действия. Активная оборона позиций подразделениями Объединенных сил не позволила противнику улучшить тактическое положение", – отмечается в отчете пресс-центра операции Объединенных сил по состоянию на 7:00 3 июня.

В частности, напряженная обстановка оставалась в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Авдеевка, Марьинка, Чермалык, Широкино.

По данным разведки, 3 оккупантов уничтожены, еще 3 ранены.

Ранее разведка доложила, что на Донбассе враг потерял бойцов и технику.

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