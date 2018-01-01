В ОРДО массово оскверняют могилы боевиков

Жители Донецкой области объясняют это возросшей ненавистью к террористам и их "республике".

Пророссийские боевики террористической группировки "ДНР" жалуются, что на оккупированной территории Донецкой области Украины резко возросло количество актов вандализма в отношении захоронений убитых в боях с Вооруженными силами Украины членов группировки и так называемых "символов республики".

Среди зафиксированных оккупантами случаем - уничтожение 18 крестов и 8 могил на Чулковском (Алексеевском) кладбище в Донецке, на кладбище № 3 Зугреса, на так называемой "Аллее славы погибших ополченцев" разгромлены шесть могил мертвых террористов, пишет Depo.Донбасс, ссылаясь на подконтрольные террористам СМИ.

Кроме этого, повреждено или полностью уничтожено не менее 25 памятников на кладбище в Макеевке.

Так называемые представители "властей" оккупированной территории заявляют, что для подконтрольной террористам территории это новое явление.

"Раньше на территории "ДНР" никогда не происходили подобные преступления, а тенденции последних месяцев носят поистине угрожающий характер", - пишут протеррористические СМИ, ссылаясь на заявление "официальных лиц" ОРДО.

Жители оккупированных территори объясняют ситуацию по-своему - террористов и их "республику" начали люто ненавидеть.

"Просто республику много стали ненавидеть. Разочаровались", - в один голос говорят опрошенные журналистами местные.

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Напомним, ранее в поселке Сурово Измаильского района Одесской области 13-летний мальчик в нетрезвом состоянии разгромил надгробья могил на местном кладбище. Всего школьник-вандал уничтожил или повредил 54 креста.

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