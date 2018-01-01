В отеле Одессы найдены мертвыми двое граждан Эстонии

В полиции сообщают, находившегося в номере третьего эстонца госпитализировали.

В номере эстонцев обнаружили белый порошок. Фото Matrix Tyler via flickr.com

В Одессе в мини-гостинице по улице Генуэзской обнаружены тела двух граждан Эстонии, прибывших в город самолетом 14 июля.

"Двух эстонских туристов возрастом 29 и 30 лет нашли в номере гостиницы мертвыми. Однако во время их досмотра не выявлены признаки насильственной смерти. Третий гость из страны Балтии госпитализирован в тяжелом состоянии. Медики, которые поставили диагноз "отравление наркотическим веществом", борются за его жизнь. В номере также выявлены несколько бутылок спиртных напитков и пакетик с кристаллическим веществом белого цвета", - цитирует Укринформ советника главы Одесского ГУ Нацполиции Руслана Форостяка.

В полиции подчеркнули, что проводится ряд экспертиз, которые позволят исключить или подтвердить факт умышленного убийства.

Как сообщает Думская, тела 29-летнего Кернера Э. и 30-летнего Ханссона А. нашли на 21-м этаже дома №5, а их друга госпитализировали в тяжелом состоянии.

По словам правоохранителей, предварительно причиной смерти считают отравление наркотиками и спиртным. В комнате обнаружены бутылки с пивом и шампанским, пакетик с кристаллическим веществом белого цвета, купюру, скрученную в трубочку со следами этого вещества, и несколько пустых упаковок от лекарства, усиливающего потенцию.

Напомним, ранее в Одессе на территории Гидрометцентра Черного и Азовского морей произошел "взрывной" инцидент - взрыв баллонов с водородом 12 июля разнес на куски одноэтажную постройку.

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