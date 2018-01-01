В "ОУН" определились с местью российским военным за Иловайский котел

Лидер движения заявил о готовности разоружать войска противника.

Николай Кохановский хочет отомстить за Иловайский котел Фото: Facebook/Николай Кохановский

Руководитель общественной организации "Добровольческое движение ОУН" Николай Кохановский заявил, что украинская сторона должна разоружать российские войска, которые Кремль выведет из Приднестровья.

"Я не знаю, готовы ли российские войска выходить из Приднестровья. Если же московские войска будут выходить, то пусть себе выходят. Хотя, если бы украинские националисты были при власти, я думаю, на нашей территории их надо разоружать и отпускать – хотя бы как месть за Иловайский котел". "Когда наши выходили, их просто расстреляли", - сказал он в интервью "Обозревателю".

Кохановский добавил, что можно было россиянам также устроить "котел" в ответ за их аналогичные действия.

"Было бы хорошо. Но я не думаю, что нынешняя власть на это решится и, честно, я не думаю, что моск*ли готовы выходить из Приднестровья", — ответил глава "ОУН".

Лидер националистов подчеркнул, что окончательное решение по данному вопросу назреет, когда войска РФ действительно начнут выводить с территории чужого государства.

"Будем смотреть по ситуации. Может быть, мы будем пробовать разоружать моск*лей в пользу Украины, а может быть и не в пользу. Может быть, вообще не следует выпускать. Возможно, их там просто уничтожит молдавская армия. Посмотрим по ситуации. Когда все будет готово, будем принимать решения", - подытожил он.

Напомним, ранее Кохановский заявил о диверсионных намерениях относительно нового Крымского моста, который Россия строит через Керченский пролив. По его словам, представители возглавляемой им организации готовы взорвать мост.