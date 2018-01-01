В партийной газете Тимошенко карту Украины изобразили без Крыма: фото

В издании были опубликованы результаты соцопросов.

Партийная газета Тимошенко отделила Крым от Украины РИА Новости Украина

На одном из уличных стендов политической партии "Батькивщина", которую возглавляет народный депутат Юлия Тимошенко , размещена газета "Вечерние Вести", в которой изображена карта Украины без Крыма.

На усеченной карте страны размещены результаты недавних социсследований президентских рейтингов политиков. Фото опубликовал в Facebook блогер Мирослав Олешко.

В комментариях пользователи отметили, что, возможно, Крым не изображен, поскольку там не проводились социсследования и граждане Украины на оккупированном полуострове и на Донбассе не будут принимать участие в президентских выборах 2019 года. Однако большинство комментаторов о красноречивых фотографиях партийной газеты отозвались негативно.

В политсиле Тимошенко данную информацию пока не прокомментировали.

Стенд партии "Батькивщина" Фото: Facebook/Мирослав Олешко

Стенд партии "Батькивщина" Фото: Facebook/Мирослав Олешко

Напомним, ранее актриса Юлия Максименко, которая озвучила в политическом мультфильме "Сказочная Русь" Юлию Тимошенко, рассказала, как использовали ее голос в избирательной кампании главы партии "Батькивщина".