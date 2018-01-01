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В партийной газете Тимошенко карту Украины изобразили без Крыма: фото

Сегодня, 02:24

В издании были опубликованы результаты соцопросов.

Тимошенко
Партийная газета Тимошенко отделила Крым от Украины РИА Новости Украина
На одном из уличных стендов политической партии "Батькивщина", которую возглавляет народный депутат Юлия Тимошенко, размещена газета "Вечерние Вести", в которой изображена карта Украины без Крыма.

На усеченной карте страны размещены результаты недавних социсследований президентских рейтингов политиков. Фото опубликовал в Facebook блогер Мирослав Олешко.

В комментариях пользователи отметили, что, возможно, Крым не изображен, поскольку там не проводились социсследования и граждане Украины на оккупированном полуострове и на Донбассе не будут принимать участие в президентских выборах 2019 года. Однако большинство комментаторов о красноречивых фотографиях партийной газеты отозвались негативно.

В политсиле Тимошенко данную информацию пока не прокомментировали.

Тимошенко
Стенд партии "Батькивщина" Фото: Facebook/Мирослав Олешко

Тимошенко
Стенд партии "Батькивщина" Фото: Facebook/Мирослав Олешко

Напомним, ранее актриса Юлия Максименко, которая озвучила в политическом мультфильме "Сказочная Русь" Юлию Тимошенко, рассказала, как использовали ее голос в избирательной кампании главы партии "Батькивщина".
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Юлия Тимошенко, карта, Крым, Украины, Мирослав Олешко, соцопрос
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