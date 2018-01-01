В полиции раскрыли подробности захвата предприятия в Одессе: видео

Правоохранители выяснили, что конфликт произошел из-за имущественных споров.
Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, нападавшие представляют одну из сторон спора и являются работниками частной охранной фирмы, зарегистрированной в другом городе.
Правоохранители изъяли у задержанных оружие, газовые баллончики, предметы, похожие на светошумовые гранаты и спецсредства.
По факту захвата предприятия проводятся неотложные следственные действия, которые проходят в рамках производства по статье "хулиганство".
Напомним, вооруженная группа из 20 мужчин в камуфляже захватила здание частного предприятия "Бетон-Одесса" в Одессе.
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