В полиции рассказали о преступнике, захватившем отделение "Укрпочты" в Харькове

Со слов заложников, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Об этом рассказал в комментарии журналистам глава облуправления Нацполиии Олег Бех.
"Нам известно, что указанное лицо вело антисоциальный образ жизни. Он 77-го года рождения, житель города Харькова, уже привлекался к уголовной ответственности за наркопреступления, нуждается, по всей вероятности, в помощи психиатров", — сообщил Бех.
Он напомнил, что правоохранители привлекли к проведению переговоров со злоумышленником его отца, однако "провести переговоры достаточно продуктивно не удалось".
По его словам, задержанный "получил небольшие повреждения" в ходе спецоперации по освобождению заложников.
Со слов заложников, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
"Находился в не совсем нормальном состоянии человек. Мы это уже установим путем назначения и психиатрических экспертиз, и, самое главное, отберем его биологические образцы, чтобы четко видели, в каком все-таки он состоянии был. Предварительно - заложники нам сообщили - что он на месте якобы употреблял спиртные напитки", — сообщил Бех.
Он также уточнил, что среди заложников находились три женщины - сотрудницы отделения "Укрпочты".
Бех добавил, что во время освобождения заложников "силовой вариант не применяли, хотя все силовые подразделения были к этому готовы".
Начальник облуправления СБУ Андрей Носач отметил, что были задействованы все правоохранительные органы — МВД, прокуратура, спецподразделение "Альфа" и КОРД.
В свою очередь прокурор Харьковской области Юрий Данильченко сообщил, что правоохранители оформят задержание мужчины в порядке ст.208 УПК, после чего в течение трех суток обратятся в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.
"Безусловно, это будет ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без залога", — заявил Данильченко.
Он сообщил также, что установить намерения мужчины было невозможно — он вел себя неадекватно.