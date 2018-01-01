В полиции рассказали подробности ночного взрыва гранаты под Киевом

Правоохранители устанавливают все обстоятельства взрыва.

Граната взорвалась в руках у пострадавшего Dtp.kiev.ua

Установлено, что устройство взорвалось в руках у мыжчины. Сейчас пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии с травмами рук и челюсти, сообщает Главное управление Нацполиции Киева в Facebook.

Отмечается, что пострадавшему 25-30 лет.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, работники Киево-Святошинского отдела полиции, специалисты-эксперты.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства взрыва, личность потерпевшего, свидетелей трагического события.

Напомним, в ночь на 5 мая в Подольском районе Киева возле входа в здание частных охранных фирм прогремел взрыв, погиб мужчина.

Читайте наши новости в Facebook