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В полиции рассказали подробности ночного взрыва гранаты под Киевом

Сегодня, 11:24

Правоохранители устанавливают все обстоятельства взрыва.

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Граната взорвалась в руках у пострадавшего Dtp.kiev.ua
В полиции рассказали подробности ночного взрыва гранаты в селе Петропавловская Борщаговка на Киевщине.

Установлено, что устройство взорвалось в руках у мыжчины. Сейчас пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии с травмами рук и челюсти, сообщает Главное управление Нацполиции Киева в Facebook.

Отмечается, что пострадавшему 25-30 лет.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, работники Киево-Святошинского отдела полиции, специалисты-эксперты.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства взрыва, личность потерпевшего, свидетелей трагического события.

Напомним, в ночь на 5 мая в Подольском районе Киева возле входа в здание частных охранных фирм прогремел взрыв, погиб мужчина.

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Теги:  
Киевщина, взрыв, граната, Петропавловская Борщаговка
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