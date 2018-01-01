В полиции взялись за расследование ограбления квартиры Вышинского

Правоохранители инициировали уголовное производство.

В полиции намерены найти злоумышленников, которые незаконно проникли в квартиру Вышинского. УНИАН

Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело по факту незаконного проникновения в квартиру главного редактора РИА Новости Кирилла Вышинского , который арестован по подозрению в государственной измене.

"Около 17:00 в полицию поступило сообщение. В настоящее время полиция проводит все необходимые следственные и розыскные действия по установлению лиц, причастных к этому правонарушению. По данному факту открыли уголовное производство по части 3 статьи 185 УК", - цитирует пресс-службу полиции УНН.

Напомним, ранее Ирина Вышинская, супруга арестованного, заявила, что ограбить их квартиру могли националисты, которые "любят везде гадить".

Адвокат семьи Андрей Доманский сообщил в Facebook, что на место инцидента он вызвал полицию, которая провела все необходимые следственные действия. Злоумышленники попали на третий этаж через балкон, пропали документы и ценные вещи.

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