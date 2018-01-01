В полку спецназа под Хмельницким отрицают пребывание у них Савченко и Рубана с оружием: видео

В воинской части официальный комментарий не предоставили, сославшись на тайну следствия.

В СБУ утверждают, что разговор о госперевороте между Савченко и Рубаном состоялся в воинской части в Хмельницком Фото: скрин видео ТСН

На КПП воинской части А-0553 8-го полка специального назначения в Хмельницком, которая фигурирует как место хранения оружия Надежды Савченко и Владимира Рубана и место их противозаконных разговоров, об инциденте впервые слышат.

О фигуранте резонансных переговоров с фамилией или позывным Березень здесь ранее известно не было. Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Если бы из офицеров, мы бы знали. Такой фамилии мы даже не знаем", - объяснили съемочной группе охранники КПП на входе в части.

Журналисты пытались пройти на территорию воинской части, чтобы поговорить с руководством и найти тот таинственный кабинет, в котором проходили переговоры Савченко и Рубана с сообщниками. Однако в визите было отказано по причине тайны следствия.

"Не революция, я предлагаю переворот. Их надо убрать физически. Причем всех и сразу. Это один метод. Один день и только изнутри", - говорит Савченко на видео, которое якобы снималось на территории этой воинской части в Хмельницком.

В этом полку спецназа, на информации СБУ, Савченко и Рубан хранили арсенал оружия, на местном полигоне принимали участие в его испытаниях. Однако узнать более подробную информацию от руководства не удалось, а на КПП уверяют, что Савченко здесь никогда не было.

"Мы же посменно. Во время нашей смены не было. Рубана я вообще не знаю в лицо, но Савченко б узнал. Здесь на территорию никто не зайдет, кошка – не то что Савченко бы здесь проникла", - заверил один из охранников.

Напомним, 22 марта Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность с Надежды Савченко и дала разрешение на арест нардепа, которую обвиняют в подготовке государственного переворота в стране.