В прокуратуре объяснили, когда отпустят капитана арестованного судна "Норд"

В случае нарушения обязательства являться к следователю его возьмут под стражу.

Капитан "Норда" сможет вернуться в Крым. НТВ

Капитана задержанного украинскими пограничниками судна "Норд" Владимира Горбенко пообещали отпустить под залог уже во вторник – но при выполнении определенного условия. Он обязан каждый понедельник являться на допрос к следователю СБУ. При нарушении данного условия будет поднят вопрос об его розыске и аресте.

"В настоящее время капитан судна еще находится в ИВС (изолятор временного содержания) в Херсоне. Как только сумма внесенного залога поступит на казначейский счет, он будет отпущен", – рассказала информагентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь прокуратуры Крыма Татьяна Тихончик.

По ее словам, после внесения залога Горбенко разрешается вернуться в Крым, где он прописан.

Что касается экипажа судна, то пресс-секретарь прокуратуры Крыма отметила, что в настоящее время члены экипажа допрашиваются в качестве свидетелей в рамках уголовного производства в отношении капитана в Главном управлении СБУ в Крыму. После допроса их отпустят.

Позже в пресс-центре СБУ рассказали, что члены экипажа судна "Норд" вызваны в следственный отдел спецслужбы на допрос во вторник. "10 апреля 2018 года в следственный отдел ГУ СБУ в АР Крым для допроса в качестве свидетелей вызваны 9 членов экипажа судна", – заявили агентству в ведомстве.

Российское судно "Норд" было задержано украинскими пограничниками 25 марта. 30 марта судно было арестовано. Прокуратура Украины обвинила капитана российского судна Горбенко в нарушении правил пересечения государственной границы из-за захода в порты Крыма.

Судно "Норд" стоит под арестом в украинском порту Бердянск. После задержания сейнера командование Черноморского флота РФ заявило, что готово обеспечить "безопасность судоходства" в северо-восточной части Черного моря и акватории Азовского моря.

Напомним, ранее украинский суд принял решение по членам экипажа российского судна "Норд".

Членам экипажа вменяют часть 2 статьи 204 КоАП Украины ("незаконное пересечение границы", санкция — штраф от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или до 15 суток административного ареста).

31 марта капитану "Норда" было объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с правом внесения залога в 35 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что за арестованного капитана судна "Норд" Владимира Горбенко внесен залог, однако адвокатам не удалось получить подтверждение о платеже.