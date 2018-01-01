"В пяти шагах от суда Линча". На Закарпатье люди перекрыли дорогу, требуя наказать убийцу подростка

Жители села Нижняя Апша вознегодовали, узнав, что подозреваемый в убийстве, отпущенный под домашний арест, наслаждается едой на пикнике.

Именно так сельчане и блокировали трассу. zakarpattya.net.ua

В селе Нижняя Апша (Тячевский район, Закарпатская область), местные жители организовали блокирование трассы "Мукачево-Рахов-Рогатин".

Люди массово выказывали недовольства результатами расследования жестокого убийства подростка, случившегося 14 марта, сообщает портал zakarpattya.net.ua.

По словам местных, двое подростков жестоко убили своего товарища. В официальной же версии правоохранителей говорится об одном подозреваемом, которого вскоре после задержания отпустили под домашний арест. Более того, затем местные жители увидели его наслаждающимся едой на пикнике.

"В результате несколько сотен жителей Нижней Апши собрались у дома обвиняемого, требуя справедливого расследования. Кроме этого, люди перекрыли автотрассу с требованиями отправить под стражу первого подозреваемого, нарушившего условия домашнего ареста, и задержать второго парня, которого родители пытались вывезти в Италию", – заявили местные журналисты.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Закарпатье сын жестоко расправился с родителями.