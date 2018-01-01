В пятницу Украину накроет жара: температура воздуха поднимется до +33°

В Киеве температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +27…+29 градусов.

Украину накроет жара

В пятницу, 3 августа, на западе Украины ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+19 градусов, днем воздух прогреется до +24…+30 градусов, на Закарпатье до +27…+32 градусов.

При этом на севере Украины возможна переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+19 градусов, днем +25…+31 градус, сообщили в Укргидрометцентре.

В то же время в центральных регионах страны синоптики ожидают переменную облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +25…+32 градуса.

Согласно прогнозу, в восточных областях стоит ждать переменной облачности, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+20 градусов, днем +25…+31 градус.

Как обещают синоптики, на юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+21 градус, днем +27…+33 градуса.

По прогнозу, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +27…+29 градусов.

Вместе с тем 2 августа на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +25…+27 градусов, в Днепре возле Киева +24 градуса.

Напомним, ранее сообщалось, что в августе в Украине возможны первые заморозки.

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