В Раде нардеп-"оппоблоковец" попался на запретном занятии: видео

Народный избранник был замечен в этом занятии прямо в зале заседаний.

Евгений Балицкий Politota.com.ua

Во время очередного украинского парламента VIII созыва нардеп из фракции "Оппозиционный блок" Евгений Балицкий невозмутило играл на собственном дорогом смартфоне игры.

Такое сообщение и видеоролик опубликовал портал "Информатор". В записи видно, как Балицкий играет на своем смартфоне iPhone модели X в одну из мобильных стратегий. Позднее удалось установить, что нардеп пытался побороть скуку с помощью мобильной версии одной из игр легендарной серии SimCity.

Напомним, ранее Балицкий отличился скандальным заявлением и пригрозил "забрать" часть Украины в Россию.

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