В Раде нардеп-"оппоблоковец" попался на запретном занятии: видео

Народный избранник был замечен в этом занятии прямо в зале заседаний.
Такое сообщение и видеоролик опубликовал портал "Информатор". В записи видно, как Балицкий играет на своем смартфоне iPhone модели X в одну из мобильных стратегий. Позднее удалось установить, что нардеп пытался побороть скуку с помощью мобильной версии одной из игр легендарной серии SimCity.
Напомним, ранее Балицкий отличился скандальным заявлением и пригрозил "забрать" часть Украины в Россию.
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