Более тысячи участников АТО совершили суицид — глава комитета Рады

Количество участников АТО составляет 329 тыс. 500 человек.

Более тысячи участников АТО совершили суицид УНН

По данным главы Комитета Верховной Рады по делам ветеранов, участников боевых действий, участников антитеррористической операции и людей с инвалидностью Александра Третьякова более тысячи участников АТО покончили жизнь самоубийством

Третьяков подчеркнул, что "эта война в корне отличается от войны, которая была в Афганистане". По его словам, в Афганистане применялось стрелковое оружие, а "на этой войне применяется артиллерийское оружие".

"И естественно, все психологические травмы связаны больше с этим. А это еще труднее для солдат. У многих есть контузии", — сказал он на международной конференции "VETS: мировые практики интеграции ветеранов к мирной жизни" в Киеве.

Как сообщил Третьяков, по состоянию на 2 апреля количество участников АТО составляет 329 тыс. 500 человек, средний возраст ветеранов — 35 лет, и они социально очень активны, у них обострено чувство справедливости.

Также глава профильного комитета ВР заявил, что выступает за создание Министерства по делам ветеранов, сообщает УНИАН.

Напомним, ранее главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что в 2017 году среди людей, которые длительное время находились в зоне АТО, в среднем в неделю сводили счеты с жизнью два-три человека. Позже начальник Главного управления морально-психологического обеспечения Минобороны генерал-майор Олег Грунтковский опроверг эти данные.

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