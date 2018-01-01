В Раде назвали условие дефолта в Украине

По словам Сыроид, есть возможность, что Украина не получит финансовую помощь от МВФ.

Оксана Сыроид УНИАН

Украина столкнется с дефолтом, если Верховная Рада отклонит закон о создании антикоррупционного суда.

Об этом заявила вице-спикер Оксана Сыроид в интервью телеканалу NewsOne.

По ее словам, если депутаты отклонят законопроект или примут его без гарантий независимости для антикоррупционного суда, Украина не сможет получить финансовую помощь от МВФ.

"Это значит, что правительству не будет хватать около 200 млрд гривен. Это пятая часть украинского бюджета. Это будет означать для Украины дефолт", - сказала Сыроид.

Ранее послы стран Евросоюза от имени Совета ЕС одобрили соглашение с Европейским парламентом о новом пакете макрофинансовой помощи Украине. Займ составит 1 миллиард евро.

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