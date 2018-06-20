В Раде обвинили Супрун в торговле с Россией

Нардеп требует возбудить против министра уголовное дело.

Мусий показал в парламенте компромат на Супрун фото: Украинская правда

Экс министр здравоохранения и народный депутат Верховной Рады Олег Мусий заявил, что правоохранительные органы должны открыть производство против нынешней главы Минздрава Ульяны Супрун по обвинению в торговле с Россией.

"Обращаюсь официально в СБУ, СНБО, Генпрокуратуру немедленно провести расследование и возбудить уголовные дела против Министерства здравоохранения и лично Супрун и тех крышевателей из правительства, которые рассказывают, что здесь никто не торгует на крови", - цитирует его "Украинская правда".

Мусий с трибуны парламента показал документ, который якобы подтверждает, что подконтрольное Супрун министерство на протяжении трех лет покупает в РФ медикаменты и диагностические системы. Это копия контракта МОЗ и российской фирмы, руководителем которой является гражданин РФ Константин Бурков. В качестве доказательства он показал упаковки с лекарствами, на которых российские надписи закрыты украинскими, и назвал действия Супрун "аферой".

Напомним, Олег Мусий был отстранен от исполнения обязанностей главы Министерства здравоохранения правительством экс-премьера Арсения Яценюка за неудовлетворительное состояние относительно выполнения программы закупки лекарств.

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