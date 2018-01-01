В Раде объяснили, что ждет Московский патриархат после автокефалии УПЦ

Пока еще решение не принято, уточнил нардеп.

Нардеп рассказал о дальнейшей судьбе УПЦ МП в Украине. zags.kiev.ua

Если Константинопольский патриархат предоставит Украинской Православной Церкви статус автокефалии, о котором просил президент Петр Порошенко , то в Украине де-факто будут действовать сразу две канонические церкви.

"Этот вопрос должен быть решен в ближайшее время на Синоде Константинопольского патриархата, который состоится в мае", – рассказал "Обозревателю" президент Украинской ассоциации религиозной свободы, народный депутат Украины Виктор Еленский.

Пока еще решение не принято, уточнил он: "Для этого требуется обращение церковных иерархов и обращения власти. Церковные иерархи – Киевский патриархат и Украинская православная автокефальная церковь такие обращения направили. Президент свое обращение также подготовил и отправил. Он также обратился к лидерам фракций, чтобы и парламент еще раз подтвердил свою волю".

Отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе Московского патриархата, Еленский заявил: "Если захочет, он присоединится, а если не захочет, не будет присоединяться. Если не присоединится, то в Украине будет две юрисдикции, две канонические церкви: одна будет автокефальная, и еще одна – в юрисдикции Московского патриархата".

При этом нардеп считает, что "в принципе, на территории одной страны должна быть одна церковь, но в условиях, когда Московский патриархат не хочет решать проблему миллионов украинцев, держит их за оградой, Вселенский патриарх вмешивается в эту ситуацию".

Ранее стали известны результаты встречи Порошенко с главами украинских церквей. Информация о мероприятии была опубликована на странице главы государства в Facebook.

Напомним, политолог рассказал о том, что к чему приведет предоставление автокефалии православной церкви в Украине.