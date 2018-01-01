По данному вопросу высказалась вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко.

Владимир Путин Reuters наверняка будет в полной мере использовать тему пленных и заложников террористов на Донбассе в грядущих украинских избирательных кампаний.

Соответствующее сообщение на собственной странице в социальной сети Facebook опубликовала вице-спикер Рады и представитель Украины в трехсторонной группе на переговорах в Минске Ирина Геращенко.

"Тема "важная и актуальная" для общества, и Кремль будет ее разыгрывать по полной. Ужасно, когда судьбы людей становятся циничным инструментом для воздействия на украинский политический ландшафт", − считает она.

По информации Геращенко, такое ощущение остро ощущалось на последней встрече трехсторонней группы в Минске.

"Все наталкивает на мысль, что Кремль будет ждать старта украинской избирательной кампании и затем попытается играть не только на теме заложников, но и более широко - Донбасса, войны и мира. Подталкивая к "прямым переговорам" с ОРДЛО и демонстрируя приверженность определенных кандидатов и партий, готовых разговаривать на условиях Кремля, а не с позиции Украины", − написала она.

Напомним, ранее Геращенко рассказала о том, как в зоне ООС проходило хлебное перемирие, а также рассказала как отшила ФСБ-ных пранкеров.

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