В Раде рассказали, сколько газа Россия незаконно добыла в Крыму

Информацию озвучила нардеп от "БПП" Ольга Белькова.

Добыча газа на шельфе Черного моря Фокус.ua

За время, минувшее со времени аннексии Крыма, россияне незаконно добыли на полуострове и на шельфе Черного моря 7,2 млрд кубических метров газа.

С таким заявлением в среду, 7 февраля, выступил заместитель главы парламентского комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Ольга Белькова, сообщает портал "Сегодня".

"С момента аннексии Крыма Россия незаконно добыла с месторождений Украины почти 7,2 миллиарда кубов природного газа, нефти и природного конденсата – 231 тонну. На момент оккупации Крыма народ Украины владел большими запасами нефти и газа в Крыму, а именно – через "Черноморнефтегаз", который тогда владел 19 специальными разрешениями на пользование недрами", – сказала нардеп.

По данным Бельковой, 14 из этих разрешений были касаются шельфа Черного и акватории Азовского морей, еще четыре – суши в Крыму, одно специальное − подземного хранилища природного газа.

Также стало известно, что пять спецразрешений "Черноморнефтегаза"по состоянию на сегодняшний день аннулированы, поскольку предприятие не имеет возможности продолжать их действие, а еще четыре лицензии также в ближайшее время могут быть прекращены.

Напомним, ранее стало известно о том, что "Газпром" увеличил поставки газа на оккупированный Донбасс.