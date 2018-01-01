В Раде разрешили "Укроборонпрому" не платить ничего россиянам за срыв контрактов

За данное решение проголосовали 244 нардепа.

Иллюстративное фото УНИАН

Депутаты украинского парламента освободили предприятия, входящие в состав государственного концерна "Укроборонпром" от выполнения обязательств по разорванным контрактам с российскими компаниями.

Соответствующий законопроект в четверг, 12 июля, поддержали 244 народных избранника, сообщается на сайте Верховной Рады. Согласно документу, будут приостановлены все производства и исполнение судебных решений о взыскании задолженности с предприятий "Укроборонпрома" в пользу российский компаний. Также законопроект прямо запрещает судебное производство по делу о банкротстве предприятий оборонно-промышленного комплекса по искам от российских юридических лиц.

Напомним, ранее представители "Укроборонпрома" заявили о том, что для ВСУ нет никакой альтернативы ненадежным и аварийным минометам типа "Молот".

Подписывайтесь на наш канал в Telegram