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В "расстрельном списке 47" "засветился" сын Авакова - СМИ

Сегодня, 16:58

Украинским журналистам попала в руки новая информация по поводу пресловутого списка.

Александр Аваков
Александр Аваков Instagram
В изначальном варианте "расстрельного списка 47" был сын главы украинского МВД Арсена Авакова  − Александр.

Соответствующую информацию в четверг, 7 июня, опубликовали портал INSIDER со ссылкой на собственные источники. Также есть сведения, что Арсен Аваков проинформирован о попадании своего сына в данный список. Однако сейчас он отказывается комментировать данную информацию.

Интересно, что в том варианте "списка 47", который был обнародован украинскими журналистами, персона Александра Авакова отсутствует.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в СБУ подтвердили подлинность "расстрельного списка 47".

 

 

 

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Теги:  
Арсен Аваков, Александр Аваков, расстрельный список, МВД
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