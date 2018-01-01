В разведке назвали потери боевиков на Донбассе за сутки

Вчера на востоке нашей страны противник десятки раз открывал огонь.

На Донбассе, по данным разведки, за сутки были уничтожены два боевика vk.com/crimea_this_ua

В среду, 23 мая, на Донбассе в районе операции Объединенных сил боевики 38 раз нарушали режим прекращения огня, в частности, открывали огонь из минометов, украинские воины адекватно отвечали на применение оружия.

Во время боевых действий за сутки были ранены два защитник Украины, по данным разведки, уничтожены два террориста, а три — получили ранения, говорится на странице пресс-центра ООС в Facebook.

"Наиболее напряженная обстановка была в районе населенных пунктов Крымское, Троицкое, Зайцево,… Гранитное, Опытное, Павлополь", — отмечается в сообщении.

На Донбассе, по данным разведки, за сутки были уничтожены два боевика Скриншот с facebook.com/pressjfo.news

Ранее волонтер Юрий Мысягин сообщил, что 21 мая у поселка Троицкое Луганской области бойцы 54-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины ответным огнем уничтожили передовую позицию боевиков.

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