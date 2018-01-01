В разведке раскрыли, сколько офицеров России руководят в "армиях Л/ДНР"

На захваченную часть Донбасса заходят новые офицеры РФ, отметил представитель Главного управления разведки Минобороны.
На неподконтрольной Украине территории "в мае началась ротация командного состава, с территории РФ заходят новые офицеры", рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны нашей страны Вадим Скибицкий в эфире "5 канала".
"По нашим данным, до 750 офицеров ВС РФ занимают различные должности в 1 и 2 "армейских корпусах", начиная от командующего корпусом и заканчивая советниками и разного рода инструкторами…", — отметил собеседник.
Ранее глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков говорил, что на Донбассе украинским военнослужащим противостоит группировка, в состав которой входят 35,5 тысяч человек, — кадровые российские военные, наемники и местные жители.
Читайте наши новости в Facebook