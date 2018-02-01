В разведке рассекретили, что привез российский "гумконвой" боевикам Донбасса

"Гумконвой" доставил боевикам технические средства разведки и радиостанции.
Об этом рассказал спикер на брифинге, ссылаясь на данные военной разведки.
По его словам, боевикам доставили технические средства разведки и радиостанции.
"Несмотря на заявления руководства Российской Федерации в отношении исключительно мирного назначения грузов таких вот "конвоев", они являются одним из способов поддержки захватчика и псевдогосударственных террористических образований на востоке Украины. Главным наполнением т.н. "гуманитарных" грузов на оккупированные Россией территории Украины, прежде всего является оборудование военного назначения для боевиков", — говорится в сообщении.
Как известно, Россия доставляет "гуманитарную помощь" на Донбасс с нарушением международных норм. Украинская сторона и мировое сообщество считают, что таким образом Кремль передает боевикам оружие, амуницию и другую помощь.
Ранее глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский предположил, что в автомобилях, которые, по информации РФ и боевиков, перевозят гуманитарку, может находиться "живая" сила.