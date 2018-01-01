В ресторане Киева избили сына нардепа Шуфрича: фото

Медики зашили раны наследнику известного политика.

Александра Шуфрича избили в ресторане Фото: Facebook/Нестор Шуфрич

В Киеве в ночь на 13 мая был избит сын народного депутата от Оппозиционного блока Нестора Шуфрича Александр с друзьями.

"Нападавшие представились работниками "органов", до и после инцидента угрожали физической расправой и использованием служебного положения в случае обращения в МВД. На место преступления прибыл патрульный отряд Соломенского района. Был задержан мужчина, предварительно причастный к инциденту и, по его словам, брат главного зачинщика избиения. Личность была установлена органами МВД после задержания. Потерпевшими было написано заявление в Соломенское РУВД", - сообщает пресс-служба Шуфрича в Facebook.

Отмечается, что сын депутата и его друзья находятся в стационаре частной клиники, Александру Шуфричу наложили швы на лицо. Потерпевшие намерены добиваться объективного расследования инцидента.

Александр Шуфрич с друзьями Фото: Facebook/Нестор Шуфрич

Фото: Facebook/Нестор Шуфрич

Напомним, ранее другой сын нардепа Настор Шуфрич-младший, находясь за рулем Bentley, сбил на пешеходном переходе в Киеве мужчину. Травмы пострадавшего тогда классифицировали как тяжкие телесные повреждения. Суд вынес виновнику аварии приговор.

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