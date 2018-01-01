В результате обвала части потолка в киевском аквапарке пострадал ребенок

Пострадавшего ребенка госпитализировали в больницу.

В аквапарке на Оболони обвалилась часть потолка @KyivOperativ

В субботу вечером, 24 февраля, в Киеве в аквапарке на Оболони обвалилась часть потолка, травмировав ребенка.

Пострадавшего ребенка госпитализировали в больницу, но вскоре отпустили домой. По предварительным данным, травмы оказались незначительными, сообщает "Киев оперативный" в Facebook.

"Ничего не предшествовало беде, но она таки произошла и около 18:00 часть крыши отпала и упала на малышей. Ребенка сразу госпитализировали в больницу, к счастью — травмы оказались не серьезными и уже через несколько часов семья была дома", — сказано в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове после посещения аквапарка в больницу попали 6 детей.